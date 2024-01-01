5 土库曼斯坦马纳特兑港元

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T1.000 TMT = $2.230 HKD

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1 TMT兑HKDLast 30 daysLast 90 days
2.23232.2369
2.23042.2282
一般2.23122.2317
更改-0.03%-0.29%
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1 TMT to HKD stats

The performance of TMT to HKD in the last 30 days saw a 30 day high of 2.2323 and a 30 day low of 2.2304. This means the 30 day average was 2.2312. The change for TMT to HKD was -0.03.

The performance of TMT to HKD in the last 90 days saw a 90 day high of 2.2369 and a 90 day low of 2.2282. This means the 90 day average was 2.2317. The change for TMT to HKD was -0.29.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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土库曼斯坦马纳特/港元汇率
1 TMT2.23041 HKD
5 TMT11.15205 HKD
10 TMT22.30410 HKD
20 TMT44.60820 HKD
50 TMT111.52050 HKD
100 TMT223.04100 HKD
250 TMT557.60250 HKD
500 TMT1,115.20500 HKD
1000 TMT2,230.41000 HKD
2000 TMT4,460.82000 HKD
5000 TMT11,152.05000 HKD
10000 TMT22,304.10000 HKD
港元/土库曼斯坦马纳特汇率
100 HKD44.83470 TMT
200 HKD89.66940 TMT
300 HKD134.50410 TMT
500 HKD224.17350 TMT
1000 HKD448.34700 TMT
2000 HKD896.69400 TMT
2500 HKD1,120.86750 TMT
3000 HKD1,345.04100 TMT
4000 HKD1,793.38800 TMT
5000 HKD2,241.73500 TMT
10000 HKD4,483.47000 TMT
20000 HKD8,966.94000 TMT