5,000 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡

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1 TMT兑BDTLast 30 daysLast 90 days
33.571433.5714
33.520031.2343
一般33.551833.2387
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1 TMT to BDT stats

The performance of TMT to BDT in the last 30 days saw a 30 day high of 33.5714 and a 30 day low of 33.5200. This means the 30 day average was 33.5518. The change for TMT to BDT was -0.10.

The performance of TMT to BDT in the last 90 days saw a 90 day high of 33.5714 and a 90 day low of 31.2343. This means the 90 day average was 33.2387. The change for TMT to BDT was 7.13.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
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土库曼斯坦马纳特/孟加拉塔卡汇率
1 TMT33.53860 BDT
5 TMT167.69300 BDT
10 TMT335.38600 BDT
20 TMT670.77200 BDT
50 TMT1,676.93000 BDT
100 TMT3,353.86000 BDT
250 TMT8,384.65000 BDT
500 TMT16,769.30000 BDT
1000 TMT33,538.60000 BDT
2000 TMT67,077.20000 BDT
5000 TMT167,693.00000 BDT
10000 TMT335,386.00000 BDT
孟加拉塔卡/土库曼斯坦马纳特汇率
1 BDT0.02982 TMT
5 BDT0.14908 TMT
10 BDT0.29816 TMT
20 BDT0.59633 TMT
50 BDT1.49082 TMT
100 BDT2.98164 TMT
250 BDT7.45410 TMT
500 BDT14.90820 TMT
1000 BDT29.81640 TMT
2000 BDT59.63280 TMT
5000 BDT149.08200 TMT
10000 BDT298.16400 TMT