土库曼斯坦马纳特 至孟加拉塔卡 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至孟加拉塔卡 的汇率目前为 33.539，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.004%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至孟加拉塔卡 的汇率在 25-07-2024 的最高点 33.577 和 21-07-2024 的最低点 33.514 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.117%。