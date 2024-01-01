塔吉克斯坦索莫尼 至赞比亚克瓦查 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至赞比亚克瓦查 的汇率目前为 2.448，较昨日变动 0.006%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.204%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至赞比亚克瓦查 的汇率在 25-07-2024 的最高点 2.455 和 20-07-2024 的最低点 2.395 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.655%。