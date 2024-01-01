塔吉克斯坦索莫尼 至太平洋法郎 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至太平洋法郎 的汇率目前为 10.283，较昨日变动 0.021%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.126%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至太平洋法郎 的汇率在 25-07-2024 的最高点 10.321 和 23-07-2024 的最低点 10.265 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.275%。