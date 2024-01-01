20 塔吉克斯坦索莫尼兑新加坡元

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1 TJS兑SGDLast 30 daysLast 90 days
0.12730.1273
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1 TJS to SGD stats

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The performance of TJS to SGD in the last 90 days saw a 90 day high of 0.1273 and a 90 day low of 0.1228. This means the 90 day average was 0.1249. The change for TJS to SGD was 1.01.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
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塔吉克斯坦索莫尼/新加坡元汇率
1 TJS0.12579 SGD
5 TJS0.62897 SGD
10 TJS1.25793 SGD
20 TJS2.51586 SGD
50 TJS6.28965 SGD
100 TJS12.57930 SGD
250 TJS31.44825 SGD
500 TJS62.89650 SGD
1000 TJS125.79300 SGD
2000 TJS251.58600 SGD
5000 TJS628.96500 SGD
10000 TJS1,257.93000 SGD
新加坡元/塔吉克斯坦索莫尼汇率
1 SGD7.94958 TJS
5 SGD39.74790 TJS
10 SGD79.49580 TJS
20 SGD158.99160 TJS
50 SGD397.47900 TJS
100 SGD794.95800 TJS
250 SGD1,987.39500 TJS
500 SGD3,974.79000 TJS
1000 SGD7,949.58000 TJS
2000 SGD15,899.16000 TJS
5000 SGD39,747.90000 TJS
10000 SGD79,495.80000 TJS