塔吉克斯坦索莫尼 至卢旺达法郎 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至卢旺达法郎 的汇率目前为 123.140，较昨日变动 0.000%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.058%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至卢旺达法郎 的汇率在 26-07-2024 的最高点 123.583 和 23-07-2024 的最低点 122.876 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.248%。