500 塔吉克斯坦索莫尼兑巴基斯坦卢比

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1 TJS兑PKRLast 30 daysLast 90 days
26.183826.1838
25.783025.3843
一般25.958225.7736
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1 TJS to PKR stats

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The performance of TJS to PKR in the last 90 days saw a 90 day high of 26.1838 and a 90 day low of 25.3843. This means the 90 day average was 25.7736. The change for TJS to PKR was 2.40.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
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塔吉克斯坦索莫尼/巴基斯坦卢比汇率
1 TJS26.09450 PKR
5 TJS130.47250 PKR
10 TJS260.94500 PKR
20 TJS521.89000 PKR
50 TJS1,304.72500 PKR
100 TJS2,609.45000 PKR
250 TJS6,523.62500 PKR
500 TJS13,047.25000 PKR
1000 TJS26,094.50000 PKR
2000 TJS52,189.00000 PKR
5000 TJS130,472.50000 PKR
10000 TJS260,945.00000 PKR
巴基斯坦卢比/塔吉克斯坦索莫尼汇率
1 PKR0.03832 TJS
5 PKR0.19161 TJS
10 PKR0.38322 TJS
20 PKR0.76644 TJS
50 PKR1.91611 TJS
100 PKR3.83222 TJS
250 PKR9.58055 TJS
500 PKR19.16110 TJS
1000 PKR38.32220 TJS
2000 PKR76.64440 TJS
5000 PKR191.61100 TJS
10000 PKR383.22200 TJS