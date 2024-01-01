塔吉克斯坦索莫尼 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至蒙古图格里克 的汇率目前为 316.745，较昨日变动 0.000%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.001%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至蒙古图格里克 的汇率在 26-07-2024 的最高点 318.356 和 23-07-2024 的最低点 316.485 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.374%。