塔吉克斯坦索莫尼 至老挝基普 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至老挝基普 的汇率目前为 2,077.780，较昨日变动 0.000%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.076%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至老挝基普 的汇率在 25-07-2024 的最高点 2,082.180 和 23-07-2024 的最低点 2,075.750 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.209%。