塔吉克斯坦索莫尼 至泽西岛磅 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至泽西岛磅 的汇率目前为 0.074，较昨日变动 -0.020%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.463%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至泽西岛磅 的汇率在 06-08-2024 的最高点 0.074 和 05-08-2024 的最低点 0.073 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.483%。