塔吉克斯坦索莫尼 至亚美尼亚德拉姆 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至亚美尼亚德拉姆 的汇率目前为 36.326，较昨日变动 0.014%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.098%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至亚美尼亚德拉姆 的汇率在 23-07-2024 的最高点 36.412 和 25-07-2024 的最低点 36.277 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.261%。