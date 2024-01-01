1 泰铢兑土耳其里拉

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1 THB兑TRYLast 30 daysLast 90 days
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一般0.90410.8904
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1 THB to TRY stats

The performance of THB to TRY in the last 30 days saw a 30 day high of 0.9224 and a 30 day low of 0.8843. This means the 30 day average was 0.9041. The change for THB to TRY was 2.66.

The performance of THB to TRY in the last 90 days saw a 90 day high of 0.9224 and a 90 day low of 0.8715. This means the 90 day average was 0.8904. The change for THB to TRY was 4.31.

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泰铢/土耳其里拉汇率
1 THB0.91705 TRY
5 THB4.58525 TRY
10 THB9.17049 TRY
20 THB18.34098 TRY
50 THB45.85245 TRY
100 THB91.70490 TRY
250 THB229.26225 TRY
500 THB458.52450 TRY
1000 THB917.04900 TRY
2000 THB1,834.09800 TRY
5000 THB4,585.24500 TRY
10000 THB9,170.49000 TRY
土耳其里拉/泰铢汇率
1 TRY1.09045 THB
5 TRY5.45225 THB
10 TRY10.90450 THB
20 TRY21.80900 THB
50 TRY54.52250 THB
100 TRY109.04500 THB
250 TRY272.61250 THB
500 TRY545.22500 THB
1000 TRY1,090.45000 THB
2000 TRY2,180.90000 THB
5000 TRY5,452.25000 THB
10000 TRY10,904.50000 THB