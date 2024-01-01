5,000 泰铢兑尼日利亚奈拉

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1 THB兑NGNLast 30 daysLast 90 days
44.890544.8905
41.008534.1141
一般43.193640.9093
更改9.35%31.46%
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1 THB to NGN stats

The performance of THB to NGN in the last 30 days saw a 30 day high of 44.8905 and a 30 day low of 41.0085. This means the 30 day average was 43.1936. The change for THB to NGN was 9.35.

The performance of THB to NGN in the last 90 days saw a 90 day high of 44.8905 and a 90 day low of 34.1141. This means the 90 day average was 40.9093. The change for THB to NGN was 31.46.

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泰铢/尼日利亚奈拉汇率
1 THB44.84730 NGN
5 THB224.23650 NGN
10 THB448.47300 NGN
20 THB896.94600 NGN
50 THB2,242.36500 NGN
100 THB4,484.73000 NGN
250 THB11,211.82500 NGN
500 THB22,423.65000 NGN
1000 THB44,847.30000 NGN
2000 THB89,694.60000 NGN
5000 THB224,236.50000 NGN
10000 THB448,473.00000 NGN
尼日利亚奈拉/泰铢汇率
1 NGN0.02230 THB
5 NGN0.11149 THB
10 NGN0.22298 THB
20 NGN0.44596 THB
50 NGN1.11490 THB
100 NGN2.22979 THB
250 NGN5.57448 THB
500 NGN11.14895 THB
1000 NGN22.29790 THB
2000 NGN44.59580 THB
5000 NGN111.48950 THB
10000 NGN222.97900 THB