10,000 泰铢兑哈萨克斯坦坚戈

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1 THB兑KZTLast 30 daysLast 90 days
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12.668411.8877
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1 THB to KZT stats

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The performance of THB to KZT in the last 90 days saw a 90 day high of 13.2579 and a 90 day low of 11.8877. This means the 90 day average was 12.4913. The change for THB to KZT was 10.10.

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泰铢/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 THB13.18250 KZT
5 THB65.91250 KZT
10 THB131.82500 KZT
20 THB263.65000 KZT
50 THB659.12500 KZT
100 THB1,318.25000 KZT
250 THB3,295.62500 KZT
500 THB6,591.25000 KZT
1000 THB13,182.50000 KZT
2000 THB26,365.00000 KZT
5000 THB65,912.50000 KZT
10000 THB131,825.00000 KZT
哈萨克斯坦坚戈/泰铢汇率
1 KZT0.07586 THB
5 KZT0.37929 THB
10 KZT0.75858 THB
20 KZT1.51716 THB
50 KZT3.79291 THB
100 KZT7.58582 THB
250 KZT18.96455 THB
500 KZT37.92910 THB
1000 KZT75.85820 THB
2000 KZT151.71640 THB
5000 KZT379.29100 THB
10000 KZT758.58200 THB