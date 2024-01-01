泰铢 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 泰铢 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 13.183，较昨日变动 0.085%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.679%。

过去一周，泰铢 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 26-07-2024 的最高点 13.190 和 23-07-2024 的最低点 13.004 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.530%。