1,000 泰铢兑几内亚法郎

按实际汇率将 THB 换算成 GNF

1,000 thb
238,721 gnf

฿1.000 THB = GFr238.7 GNF

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 THB兑GNFLast 30 daysLast 90 days
239.9660239.9660
233.5580231.0020
一般236.6008235.0785
更改2.21%2.68%
View full history

1 THB to GNF stats

The performance of THB to GNF in the last 30 days saw a 30 day high of 239.9660 and a 30 day low of 233.5580. This means the 30 day average was 236.6008. The change for THB to GNF was 2.21.

The performance of THB to GNF in the last 90 days saw a 90 day high of 239.9660 and a 90 day low of 231.0020. This means the 90 day average was 235.0785. The change for THB to GNF was 2.68.

Track market rates

热门货币

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.9211.3841.5270.77783.72418.2861.343
1 EUR1.08611.5021.6580.84490.89119.8521.458
1 CAD0.7230.66611.1040.56260.50913.2160.97
1 AUD0.6550.6030.90610.50954.81411.9720.879

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将泰铢兑换成几内亚法郎

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择THB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GNF作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示THB兑GNF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

泰铢 的热门货币对

THB兑USD

THB兑EUR

THB兑CAD

THB兑AUD

THB兑GBP

THB兑INR

THB兑ZAR

THB兑SGD

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
泰铢/几内亚法郎汇率
1 THB238.72100 GNF
5 THB1,193.60500 GNF
10 THB2,387.21000 GNF
20 THB4,774.42000 GNF
50 THB11,936.05000 GNF
100 THB23,872.10000 GNF
250 THB59,680.25000 GNF
500 THB119,360.50000 GNF
1000 THB238,721.00000 GNF
2000 THB477,442.00000 GNF
5000 THB1,193,605.00000 GNF
10000 THB2,387,210.00000 GNF
几内亚法郎/泰铢汇率
1 GNF0.00419 THB
5 GNF0.02094 THB
10 GNF0.04189 THB
20 GNF0.08378 THB
50 GNF0.20945 THB
100 GNF0.41890 THB
250 GNF1.04725 THB
500 GNF2.09449 THB
1000 GNF4.18898 THB
2000 GNF8.37796 THB
5000 GNF20.94490 THB
10000 GNF41.88980 THB