丹麦克朗兑几内亚法郎

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kr1.000 DKK = GFr1,257 GNF

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DKK 兑 GNF 换算表

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GNF
1 DKK兑GNF过去 30 天过去 90 天
1,295.12001,295.1200
1,252.49001,245.3100
一般1,273.34871,272.4172
更改-2.75%0.39%
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1 DKK 兑 GNF 统计信息

过去 30 天，DKK 兑 GNF 的表现如下：30 天高点为 1,295.1200，30 天低点为 1,252.4900。这意味着 30 天平均值为 1,273.3487。DKK 兑 GNF 的变化为 -2.75。

过去 90 天，DKK 兑 GNF 的表现如下：90 天高点为 1,295.1200，90 天低点为 1,245.3100。这意味着 90 天平均值为 1,272.4172。DKK 兑 GNF 的变化为 0.39。

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热门货币

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11.08711.4340.833302.0071.61811.86691.335
1 USD0.92110.5230.766277.951.48910.92184.06
1 SEK0.0870.09510.07326.4140.1411.0387.988
1 GBP1.2011.30513.7311362.7111.94314.25109.694

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丹麦克朗/几内亚法郎汇率
1 DKK1,256.86000 GNF
5 DKK6,284.30000 GNF
10 DKK12,568.60000 GNF
20 DKK25,137.20000 GNF
50 DKK62,843.00000 GNF
100 DKK125,686.00000 GNF
250 DKK314,215.00000 GNF
500 DKK628,430.00000 GNF
1000 DKK1,256,860.00000 GNF
2000 DKK2,513,720.00000 GNF
5000 DKK6,284,300.00000 GNF
10000 DKK12,568,600.00000 GNF
几内亚法郎/丹麦克朗汇率
1 GNF0.00080 DKK
5 GNF0.00398 DKK
10 GNF0.00796 DKK
20 GNF0.01591 DKK
50 GNF0.03978 DKK
100 GNF0.07956 DKK
250 GNF0.19891 DKK
500 GNF0.39782 DKK
1000 GNF0.79563 DKK
2000 GNF1.59127 DKK
5000 GNF3.97817 DKK
10000 GNF7.95634 DKK