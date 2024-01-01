10 泰铢兑多米尼加比索

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1 THB兑DOPLast 30 daysLast 90 days
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1.60321.5699
一般1.62561.6111
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1 THB to DOP stats

The performance of THB to DOP in the last 30 days saw a 30 day high of 1.6492 and a 30 day low of 1.6032. This means the 30 day average was 1.6256. The change for THB to DOP was 2.76.

The performance of THB to DOP in the last 90 days saw a 90 day high of 1.6492 and a 90 day low of 1.5699. This means the 90 day average was 1.6111. The change for THB to DOP was 4.13.

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泰铢/多米尼加比索汇率
1 THB1.64919 DOP
5 THB8.24595 DOP
10 THB16.49190 DOP
20 THB32.98380 DOP
50 THB82.45950 DOP
100 THB164.91900 DOP
250 THB412.29750 DOP
500 THB824.59500 DOP
1000 THB1,649.19000 DOP
2000 THB3,298.38000 DOP
5000 THB8,245.95000 DOP
10000 THB16,491.90000 DOP
多米尼加比索/泰铢汇率
1 DOP0.60636 THB
5 DOP3.03180 THB
10 DOP6.06359 THB
20 DOP12.12718 THB
50 DOP30.31795 THB
100 DOP60.63590 THB
250 DOP151.58975 THB
500 DOP303.17950 THB
1000 DOP606.35900 THB
2000 DOP1,212.71800 THB
5000 DOP3,031.79500 THB
10000 DOP6,063.59000 THB