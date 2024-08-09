马来西亚林吉特兑多米尼加比索

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1 MYR兑DOP过去 30 天过去 90 天
13.490313.4903
12.561212.2761
一般12.842712.6390
更改7.40%9.42%
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1 MYR 兑 DOP 统计信息

过去 30 天，MYR 兑 DOP 的表现如下：30 天高点为 13.4903，30 天低点为 12.5612。这意味着 30 天平均值为 12.8427。MYR 兑 DOP 的变化为 7.40。

过去 90 天，MYR 兑 DOP 的表现如下：90 天高点为 13.4903，90 天低点为 12.2761。这意味着 90 天平均值为 12.6390。MYR 兑 DOP 的变化为 9.42。

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马来西亚林吉特/多米尼加比索汇率
1 MYR13.49410 DOP
5 MYR67.47050 DOP
10 MYR134.94100 DOP
20 MYR269.88200 DOP
50 MYR674.70500 DOP
100 MYR1,349.41000 DOP
250 MYR3,373.52500 DOP
500 MYR6,747.05000 DOP
1000 MYR13,494.10000 DOP
2000 MYR26,988.20000 DOP
5000 MYR67,470.50000 DOP
10000 MYR134,941.00000 DOP
多米尼加比索/马来西亚林吉特汇率
1 DOP0.07411 MYR
5 DOP0.37053 MYR
10 DOP0.74107 MYR
20 DOP1.48213 MYR
50 DOP3.70533 MYR
100 DOP7.41066 MYR
250 DOP18.52665 MYR
500 DOP37.05330 MYR
1000 DOP74.10660 MYR
2000 DOP148.21320 MYR
5000 DOP370.53300 MYR
10000 DOP741.06600 MYR