20 泰铢兑博茨瓦纳普拉

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฿1.000 THB = P0.3766 BWP

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1 THB兑BWPLast 30 daysLast 90 days
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一般0.37250.3713
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1 THB to BWP stats

The performance of THB to BWP in the last 30 days saw a 30 day high of 0.3766 and a 30 day low of 0.3686. This means the 30 day average was 0.3725. The change for THB to BWP was 1.87.

The performance of THB to BWP in the last 90 days saw a 90 day high of 0.3769 and a 90 day low of 0.3672. This means the 90 day average was 0.3713. The change for THB to BWP was 1.38.

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泰铢/博茨瓦纳普拉汇率
1 THB0.37661 BWP
5 THB1.88303 BWP
10 THB3.76605 BWP
20 THB7.53210 BWP
50 THB18.83025 BWP
100 THB37.66050 BWP
250 THB94.15125 BWP
500 THB188.30250 BWP
1000 THB376.60500 BWP
2000 THB753.21000 BWP
5000 THB1,883.02500 BWP
10000 THB3,766.05000 BWP
博茨瓦纳普拉/泰铢汇率
1 BWP2.65530 THB
5 BWP13.27650 THB
10 BWP26.55300 THB
20 BWP53.10600 THB
50 BWP132.76500 THB
100 BWP265.53000 THB
250 BWP663.82500 THB
500 BWP1,327.65000 THB
1000 BWP2,655.30000 THB
2000 BWP5,310.60000 THB
5000 BWP13,276.50000 THB
10000 BWP26,553.00000 THB