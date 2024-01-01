100 斯威士兰里兰吉尼兑保加利亚列弗

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1 SZL兑BGNLast 30 daysLast 90 days
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0.09780.0947
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1 SZL to BGN stats

The performance of SZL to BGN in the last 30 days saw a 30 day high of 0.1011 and a 30 day low of 0.0978. This means the 30 day average was 0.0991. The change for SZL to BGN was -0.43.

The performance of SZL to BGN in the last 90 days saw a 90 day high of 0.1018 and a 90 day low of 0.0947. This means the 90 day average was 0.0986. The change for SZL to BGN was 1.30.

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斯威士兰里兰吉尼/保加利亚列弗汇率
1 SZL0.09853 BGN
5 SZL0.49266 BGN
10 SZL0.98532 BGN
20 SZL1.97064 BGN
50 SZL4.92661 BGN
100 SZL9.85322 BGN
250 SZL24.63305 BGN
500 SZL49.26610 BGN
1000 SZL98.53220 BGN
2000 SZL197.06440 BGN
5000 SZL492.66100 BGN
10000 SZL985.32200 BGN
保加利亚列弗/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 BGN10.14900 SZL
5 BGN50.74500 SZL
10 BGN101.49000 SZL
20 BGN202.98000 SZL
50 BGN507.45000 SZL
100 BGN1,014.90000 SZL
250 BGN2,537.25000 SZL
500 BGN5,074.50000 SZL
1000 BGN10,149.00000 SZL
2000 BGN20,298.00000 SZL
5000 BGN50,745.00000 SZL
10000 BGN101,490.00000 SZL