10 萨尔瓦多科朗兑菲律宾比索
按实际汇率将 SVC 换算成 PHP
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|1 SVC兑PHP
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|6.7217
|6.7341
|低
|6.6503
|6.5246
|一般
|6.6822
|6.6604
|更改
|-0.45%
|1.25%
|View full history
1 SVC to PHP stats
The performance of SVC to PHP in the last 30 days saw a 30 day high of 6.7217 and a 30 day low of 6.6503. This means the 30 day average was 6.6822. The change for SVC to PHP was -0.45.
The performance of SVC to PHP in the last 90 days saw a 90 day high of 6.7341 and a 90 day low of 6.5246. This means the 90 day average was 6.6604. The change for SVC to PHP was 1.25.
如何将萨尔瓦多科朗兑换成菲律宾比索
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SVC作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PHP作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示SVC兑PHP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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