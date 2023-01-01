萨尔瓦多科朗兑至泽西镑

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1 USD0.9108183.3441.509210.7875261.332118.7261.62048
1 INR0.01092810.011998510.01810820.00944910.01598320.2246830.0194433
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萨尔瓦多科朗/泽西岛镑汇率
1 SVC0.08996 JEP
5 SVC0.44978 JEP
10 SVC0.89957 JEP
20 SVC1.79914 JEP
50 SVC4.49784 JEP
100 SVC8.99568 JEP
250 SVC22.48920 JEP
500 SVC44.97840 JEP
1000 SVC89.95680 JEP
2000 SVC179.91360 JEP
5000 SVC449.78400 JEP
10000 SVC899.56800 JEP
泽西岛镑/萨尔瓦多科朗汇率
1 JEP11.11640 SVC
5 JEP55.58200 SVC
10 JEP111.16400 SVC
20 JEP222.32800 SVC
50 JEP555.82000 SVC
100 JEP1111.64000 SVC
250 JEP2779.10000 SVC
500 JEP5558.20000 SVC
1000 JEP11116.40000 SVC
2000 JEP22232.80000 SVC
5000 JEP55582.00000 SVC
10000 JEP111164.00000 SVC