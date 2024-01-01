10 萨尔瓦多科朗兑泽西岛磅

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1 SVC兑JEPLast 30 daysLast 90 days
0.09040.0915
0.08780.0878
一般0.08900.0898
更改-1.73%-2.77%
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1 SVC to JEP stats

The performance of SVC to JEP in the last 30 days saw a 30 day high of 0.0904 and a 30 day low of 0.0878. This means the 30 day average was 0.0890. The change for SVC to JEP was -1.73.

The performance of SVC to JEP in the last 90 days saw a 90 day high of 0.0915 and a 90 day low of 0.0878. This means the 90 day average was 0.0898. The change for SVC to JEP was -2.77.

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萨尔瓦多科朗/泽西岛镑汇率
1 SVC0.08882 JEP
5 SVC0.44409 JEP
10 SVC0.88817 JEP
20 SVC1.77635 JEP
50 SVC4.44087 JEP
100 SVC8.88174 JEP
250 SVC22.20435 JEP
500 SVC44.40870 JEP
1000 SVC88.81740 JEP
2000 SVC177.63480 JEP
5000 SVC444.08700 JEP
10000 SVC888.17400 JEP
泽西岛镑/萨尔瓦多科朗汇率
1 JEP11.25910 SVC
5 JEP56.29550 SVC
10 JEP112.59100 SVC
20 JEP225.18200 SVC
50 JEP562.95500 SVC
100 JEP1,125.91000 SVC
250 JEP2,814.77500 SVC
500 JEP5,629.55000 SVC
1000 JEP11,259.10000 SVC
2000 JEP22,518.20000 SVC
5000 JEP56,295.50000 SVC
10000 JEP112,591.00000 SVC