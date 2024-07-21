萨尔瓦多科朗 至佛得角埃斯库多 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至佛得角埃斯库多 的汇率目前为 11.644，较昨日变动 -0.054%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.245%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至佛得角埃斯库多 的汇率在 24-07-2024 的最高点 11.674 和 21-07-2024 的最低点 11.598 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值下降了 -0.159%。