5 新加坡元兑to Hong Kong dollars

按实际汇率将 SGD 换算成 HKD

5 sgd
28.58 hkd

1.00000 SGD = 5.71541 HKD

2:31 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
海外消费无隐性费用

SGD 兑 HKD 换算表

As of 1 min ago, 1 SGD → 0 HKD
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.054187.74541.442171.666030.9562518.9079
1GBP1.1575411.22015101.5681.669351.928481.106921.8864
1USD0.94870.819571183.2421.368151.580530.9071517.9375
1INR0.01139660.009845650.012013210.01643580.01898710.01089770.215486

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将新加坡元兑换成to Hong Kong dollars

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SGD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HKD作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SGD兑HKD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 新加坡元

SGD兑USD

SGD兑IDR

SGD兑EUR

SGD兑AUD

SGD兑GBP

SGD兑INR

SGD兑CNY

SGD兑MYR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
新加坡元/港元汇率
1 SGD5.71541 HKD
5 SGD28.57705 HKD
10 SGD57.15410 HKD
20 SGD114.30820 HKD
50 SGD285.77050 HKD
100 SGD571.54100 HKD
250 SGD1428.85250 HKD
500 SGD2857.70500 HKD
1000 SGD5715.41000 HKD
2000 SGD11430.82000 HKD
5000 SGD28577.05000 HKD
10000 SGD57154.10000 HKD
港元/新加坡元汇率
100 HKD17.49650 SGD
200 HKD34.99300 SGD
300 HKD52.48950 SGD
500 HKD87.48250 SGD
1000 HKD174.96500 SGD
2000 HKD349.93000 SGD
2500 HKD437.41250 SGD
3000 HKD524.89500 SGD
4000 HKD699.86000 SGD
5000 HKD874.82500 SGD
10000 HKD1749.65000 SGD
20000 HKD3499.30000 SGD