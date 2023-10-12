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瑞典克朗/新西兰元汇率
1 SEK0.15365 NZD
5 SEK0.76824 NZD
10 SEK1.53648 NZD
20 SEK3.07296 NZD
50 SEK7.68240 NZD
100 SEK15.36480 NZD
250 SEK38.41200 NZD
500 SEK76.82400 NZD
1000 SEK153.64800 NZD
2000 SEK307.29600 NZD
5000 SEK768.24000 NZD
10000 SEK1536.48000 NZD
新西兰元/瑞典克朗汇率
1 NZD6.50838 SEK
5 NZD32.54190 SEK
10 NZD65.08380 SEK
20 NZD130.16760 SEK
50 NZD325.41900 SEK
100 NZD650.83800 SEK
250 NZD1627.09500 SEK
500 NZD3254.19000 SEK
1000 NZD6508.38000 SEK
2000 NZD13016.76000 SEK
5000 NZD32541.90000 SEK
10000 NZD65083.80000 SEK