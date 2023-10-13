5 瑞典克朗兑墨西哥比索

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1EUR10.86471.053787.76791.441621.667910.956318.9204
1GBP1.1564711.2186101.5031.667231.928931.1059321.8814
1USD0.949050.820614183.2951.368151.58290.907617.9562
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瑞典克朗/墨西哥比索汇率
1 SEK1.63431 MXN
5 SEK8.17155 MXN
10 SEK16.34310 MXN
20 SEK32.68620 MXN
50 SEK81.71550 MXN
100 SEK163.43100 MXN
250 SEK408.57750 MXN
500 SEK817.15500 MXN
1000 SEK1634.31000 MXN
2000 SEK3268.62000 MXN
5000 SEK8171.55000 MXN
10000 SEK16343.10000 MXN
墨西哥比索/瑞典克朗汇率
1 MXN0.61188 SEK
5 MXN3.05939 SEK
10 MXN6.11878 SEK
20 MXN12.23756 SEK
50 MXN30.59390 SEK
100 MXN61.18780 SEK
250 MXN152.96950 SEK
500 MXN305.93900 SEK
1000 MXN611.87800 SEK
2000 MXN1223.75600 SEK
5000 MXN3059.39000 SEK
10000 MXN6118.78000 SEK