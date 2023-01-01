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瑞典克朗/泽西岛镑汇率
1 SEK0.07608 JEP
5 SEK0.38038 JEP
10 SEK0.76077 JEP
20 SEK1.52153 JEP
50 SEK3.80383 JEP
100 SEK7.60765 JEP
250 SEK19.01913 JEP
500 SEK38.03825 JEP
1000 SEK76.07650 JEP
2000 SEK152.15300 JEP
5000 SEK380.38250 JEP
10000 SEK760.76500 JEP
泽西岛镑/瑞典克朗汇率
1 JEP13.14470 SEK
5 JEP65.72350 SEK
10 JEP131.44700 SEK
20 JEP262.89400 SEK
50 JEP657.23500 SEK
100 JEP1314.47000 SEK
250 JEP3286.17500 SEK
500 JEP6572.35000 SEK
1000 JEP13144.70000 SEK
2000 JEP26289.40000 SEK
5000 JEP65723.50000 SEK
10000 JEP131447.00000 SEK