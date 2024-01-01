50 卡塔尔里亚尔兑尼泊尔卢比

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卡塔尔里亚尔/尼泊尔卢比汇率
1 QAR36.56110 NPR
5 QAR182.80550 NPR
10 QAR365.61100 NPR
20 QAR731.22200 NPR
50 QAR1,828.05500 NPR
100 QAR3,656.11000 NPR
250 QAR9,140.27500 NPR
500 QAR18,280.55000 NPR
1000 QAR36,561.10000 NPR
2000 QAR73,122.20000 NPR
5000 QAR182,805.50000 NPR
10000 QAR365,611.00000 NPR
尼泊尔卢比/卡塔尔里亚尔汇率
1 NPR0.02735 QAR
5 NPR0.13676 QAR
10 NPR0.27352 QAR
20 NPR0.54703 QAR
50 NPR1.36758 QAR
100 NPR2.73515 QAR
250 NPR6.83788 QAR
500 NPR13.67575 QAR
1000 NPR27.35150 QAR
2000 NPR54.70300 QAR
5000 NPR136.75750 QAR
10000 NPR273.51500 QAR