波兰兹罗提 至马恩岛镑 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至马恩岛镑 的汇率目前为 0.193，较昨日变动 -0.379%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.868%。

过去一周，波兰兹罗提 至马恩岛镑 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.195 和 22-10-2024 的最低点 0.193 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.319%。