20 波兰兹罗提兑佛得角埃斯库多

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1 EUR1.07310.85889.3430.9791,472.5811.7725.145
1 GBP1.2511.1661104.1851.1411,717.2213.72629.323
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波兰兹罗提/佛得角埃斯库多汇率
1 PLN25.62930 CVE
5 PLN128.14650 CVE
10 PLN256.29300 CVE
20 PLN512.58600 CVE
50 PLN1,281.46500 CVE
100 PLN2,562.93000 CVE
250 PLN6,407.32500 CVE
500 PLN12,814.65000 CVE
1000 PLN25,629.30000 CVE
2000 PLN51,258.60000 CVE
5000 PLN128,146.50000 CVE
10000 PLN256,293.00000 CVE
佛得角埃斯库多/波兰兹罗提汇率
1 CVE0.03902 PLN
5 CVE0.19509 PLN
10 CVE0.39018 PLN
20 CVE0.78036 PLN
50 CVE1.95090 PLN
100 CVE3.90179 PLN
250 CVE9.75448 PLN
500 CVE19.50895 PLN
1000 CVE39.01790 PLN
2000 CVE78.03580 PLN
5000 CVE195.08950 PLN
10000 CVE390.17900 PLN