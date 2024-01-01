1,000 菲律宾比索兑萨摩亚塔拉

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菲律宾比索/萨摩亚塔拉汇率
1 PHP0.04747 WST
5 PHP0.23736 WST
10 PHP0.47472 WST
20 PHP0.94945 WST
50 PHP2.37362 WST
100 PHP4.74723 WST
250 PHP11.86808 WST
500 PHP23.73615 WST
1000 PHP47.47230 WST
2000 PHP94.94460 WST
5000 PHP237.36150 WST
10000 PHP474.72300 WST
萨摩亚塔拉/菲律宾比索汇率
1 WST21.06490 PHP
5 WST105.32450 PHP
10 WST210.64900 PHP
20 WST421.29800 PHP
50 WST1,053.24500 PHP
100 WST2,106.49000 PHP
250 WST5,266.22500 PHP
500 WST10,532.45000 PHP
1000 WST21,064.90000 PHP
2000 WST42,129.80000 PHP
5000 WST105,324.50000 PHP
10000 WST210,649.00000 PHP