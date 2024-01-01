1 秘鲁新索尔兑日元

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如何将Peruvian nuevo soles兑换成日元

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秘鲁新索尔/日元汇率
1 PEN41.80380 JPY
5 PEN209.01900 JPY
10 PEN418.03800 JPY
20 PEN836.07600 JPY
50 PEN2,090.19000 JPY
100 PEN4,180.38000 JPY
250 PEN10,450.95000 JPY
500 PEN20,901.90000 JPY
1000 PEN41,803.80000 JPY
2000 PEN83,607.60000 JPY
5000 PEN209,019.00000 JPY
10000 PEN418,038.00000 JPY
日元/秘鲁新索尔汇率
100 JPY2.39213 PEN
1000 JPY23.92130 PEN
1500 JPY35.88195 PEN
2000 JPY47.84260 PEN
3000 JPY71.76390 PEN
5000 JPY119.60650 PEN
5400 JPY129.17502 PEN
10000 JPY239.21300 PEN
15000 JPY358.81950 PEN
20000 JPY478.42600 PEN
25000 JPY598.03250 PEN
30000 JPY717.63900 PEN