阿曼里亚尔 至塔吉克斯坦索莫尼 汇率历史

今日 阿曼里亚尔 至塔吉克斯坦索莫尼 的汇率目前为 27.683，较昨日变动 -0.052%。过去一周，阿曼里亚尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.229%。

过去一周，阿曼里亚尔 至塔吉克斯坦索莫尼 的汇率在 15-10-2024 的最高点 27.747 和 17-10-2024 的最低点 27.624 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.398%。