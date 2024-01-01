纳米比亚元兑几内亚法郎
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|1 NAD兑GNF
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|479.0830
|479.3830
|低
|464.1120
|453.6080
|一般
|471.2414
|469.2524
|更改
|-1.15%
|0.82%
|查看完整历史记录
1 NAD 兑 GNF 统计信息
过去 30 天，NAD 兑 GNF 的表现如下：30 天高点为 479.0830，30 天低点为 464.1120。这意味着 30 天平均值为 471.2414。NAD 兑 GNF 的变化为 -1.15。
过去 90 天，NAD 兑 GNF 的表现如下：90 天高点为 479.3830，90 天低点为 453.6080。这意味着 90 天平均值为 469.2524。NAD 兑 GNF 的变化为 0.82。
如何将纳米比亚元兑换成几内亚法郎
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择NAD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GNF作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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