毛里求斯卢比 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 0.096，较昨日变动 -0.190%。过去一周，毛里求斯卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.321%。

过去一周，毛里求斯卢比 至马来西亚林吉特 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.098 和 05-08-2024 的最低点 0.094 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -1.490%。