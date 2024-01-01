10 毛里求斯卢比兑柬埔寨瑞尔
按实际汇率将 MUR 换算成 KHR
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|1 MUR兑KHR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|88.5973
|89.5342
|低
|83.6491
|83.6491
|一般
|87.2223
|87.1362
|更改
|5.63%
|2.38%
|查看完整历史记录
1 MUR 兑 KHR 统计信息
过去 30 天，MUR 兑 KHR 的表现如下：30 天高点为 88.5973，30 天低点为 83.6491。这意味着 30 天平均值为 87.2223。MUR 兑 KHR 的变化为 5.63。
过去 90 天，MUR 兑 KHR 的表现如下：90 天高点为 89.5342，90 天低点为 83.6491。这意味着 90 天平均值为 87.1362。MUR 兑 KHR 的变化为 2.38。
如何将毛里求斯卢比兑换成柬埔寨瑞尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MUR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KHR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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