毛里塔尼亚乌吉亚 至港元 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至港元 的汇率目前为 0.197，较昨日变动 -0.046%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.049%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至港元 的汇率在 07-08-2024 的最高点 0.197 和 05-08-2024 的最低点 0.196 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.405%。