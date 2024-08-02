毛里塔尼亚乌吉亚 至阿尔巴尼亚列克 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至阿尔巴尼亚列克 的汇率目前为 2.321，较昨日变动 0.095%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.827%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至阿尔巴尼亚列克 的汇率在 02-08-2024 的最高点 2.340 和 05-08-2024 的最低点 2.301 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.569%。