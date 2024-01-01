澳门元 至菲律宾比索 汇率历史

今日 澳门元 至菲律宾比索 的汇率目前为 7.150，较昨日变动 -0.401%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.267%。

过去一周，澳门元 至菲律宾比索 的汇率在 02-08-2024 的最高点 7.243 和 08-08-2024 的最低点 7.140 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.381%。