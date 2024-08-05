蒙古图格里克 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 蒙古图格里克 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 6.688，较昨日变动 -0.203%。过去一周，蒙古图格里克 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.820%。

过去一周，蒙古图格里克 至塞拉利昂利昂 的汇率在 06-08-2024 的最高点 6.703 和 05-08-2024 的最低点 6.628 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.723%。