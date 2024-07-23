塞拉里昂列昂 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 塞拉里昂列昂 至蒙古图格里克 的汇率目前为 0.149，较昨日变动 -0.543%。过去一周，塞拉里昂列昂 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.479%。

过去一周，塞拉里昂列昂 至蒙古图格里克 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.151 和 23-07-2024 的最低点 0.149 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.627%。