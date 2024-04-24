1,500 日元兑摩洛哥迪拉姆

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日元/摩洛哥迪拉姆汇率
100 JPY6.53428 MAD
1000 JPY65.34280 MAD
1500 JPY98.01420 MAD
2000 JPY130.68560 MAD
3000 JPY196.02840 MAD
5000 JPY326.71400 MAD
5400 JPY352.85112 MAD
10000 JPY653.42800 MAD
15000 JPY980.14200 MAD
20000 JPY1,306.85600 MAD
25000 JPY1,633.57000 MAD
30000 JPY1,960.28400 MAD
摩洛哥迪拉姆/日元汇率
1 MAD15.30390 JPY
5 MAD76.51950 JPY
10 MAD153.03900 JPY
20 MAD306.07800 JPY
50 MAD765.19500 JPY
100 MAD1,530.39000 JPY
250 MAD3,825.97500 JPY
500 MAD7,651.95000 JPY
1000 MAD15,303.90000 JPY
2000 MAD30,607.80000 JPY
5000 MAD76,519.50000 JPY
10000 MAD153,039.00000 JPY