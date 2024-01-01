20 牙买加元兑罗马尼亚列伊

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牙买加元/罗马尼亚列伊汇率
1 JMD0.02998 RON
5 JMD0.14989 RON
10 JMD0.29978 RON
20 JMD0.59957 RON
50 JMD1.49892 RON
100 JMD2.99783 RON
250 JMD7.49458 RON
500 JMD14.98915 RON
1000 JMD29.97830 RON
2000 JMD59.95660 RON
5000 JMD149.89150 RON
10000 JMD299.78300 RON
罗马尼亚列伊/牙买加元汇率
1 RON33.35750 JMD
5 RON166.78750 JMD
10 RON333.57500 JMD
20 RON667.15000 JMD
50 RON1,667.87500 JMD
100 RON3,335.75000 JMD
250 RON8,339.37500 JMD
500 RON16,678.75000 JMD
1000 RON33,357.50000 JMD
2000 RON66,715.00000 JMD
5000 RON166,787.50000 JMD
10000 RON333,575.00000 JMD