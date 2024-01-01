50 牙买加元兑印尼盾

按实际汇率将 JMD 换算成 IDR

50 jmd
5,201.20 idr

J$1.000 JMD = Rp104.0 IDR

16:40 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1155.0951.5411.3620.93619.2070.8041.372
1 JPY0.00610.010.0090.0060.1240.0050.009
1 AUD0.649100.64110.8840.60712.4640.5220.89
1 SGD0.734113.8561.13110.68714.10.591.007

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将牙买加元兑换成印尼盾

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择JMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择IDR作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示JMD兑IDR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 牙买加元

JMD兑USD

JMD兑JPY

JMD兑AUD

JMD兑SGD

JMD兑EUR

JMD兑ZAR

JMD兑GBP

JMD兑CAD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
牙买加元/印尼盾汇率
1 JMD104.02400 IDR
5 JMD520.12000 IDR
10 JMD1,040.24000 IDR
20 JMD2,080.48000 IDR
50 JMD5,201.20000 IDR
100 JMD10,402.40000 IDR
250 JMD26,006.00000 IDR
500 JMD52,012.00000 IDR
1000 JMD104,024.00000 IDR
2000 JMD208,048.00000 IDR
5000 JMD520,120.00000 IDR
10000 JMD1,040,240.00000 IDR
印尼盾/牙买加元汇率
1 IDR0.00961 JMD
5 IDR0.04807 JMD
10 IDR0.09613 JMD
20 IDR0.19226 JMD
50 IDR0.48066 JMD
100 IDR0.96132 JMD
250 IDR2.40329 JMD
500 IDR4.80658 JMD
1000 IDR9.61316 JMD
2000 IDR19.22632 JMD
5000 IDR48.06580 JMD
10000 IDR96.13160 JMD