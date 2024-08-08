|1 ILS兑EGP
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|13.3444
|13.3444
|低
|12.7855
|12.6080
|一般
|13.1085
|12.8995
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1 ILS 兑 EGP 统计信息
过去 30 天，ILS 兑 EGP 的表现如下：30 天高点为 13.3444，30 天低点为 12.7855。这意味着 30 天平均值为 13.1085。ILS 兑 EGP 的变化为 -0.37。
过去 90 天，ILS 兑 EGP 的表现如下：90 天高点为 13.3444，90 天低点为 12.6080。这意味着 90 天平均值为 12.8995。ILS 兑 EGP 的变化为 1.95。
如何将以色列新谢克尔兑换成埃及磅
- 1
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