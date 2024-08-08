60,000 匈牙利福林兑罗马尼亚列伊

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1 HUF兑RON过去 30 天过去 90 天
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0.01250.0125
一般0.01260.0127
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1 HUF 兑 RON 统计信息

过去 30 天，HUF 兑 RON 的表现如下：30 天高点为 0.0128，30 天低点为 0.0125。这意味着 30 天平均值为 0.0126。HUF 兑 RON 的变化为 -0.56。

过去 90 天，HUF 兑 RON 的表现如下：90 天高点为 0.0130，90 天低点为 0.0125。这意味着 90 天平均值为 0.0127。HUF 兑 RON 的变化为 -2.24。

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1 USD10.9150.7891.3741.32518.42983.9611.527
1 EUR1.09210.8621.5011.44720.13191.7151.668
1 GBP1.2681.16111.7431.6823.366106.4541.936
1 CAD0.7280.6660.57410.96413.40861.0871.111

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匈牙利福林/罗马尼亚列伊汇率
2000 HUF25.09200 RON
5000 HUF62.73000 RON
10000 HUF125.46000 RON
15000 HUF188.19000 RON
20000 HUF250.92000 RON
30000 HUF376.38000 RON
40000 HUF501.84000 RON
50000 HUF627.30000 RON
60000 HUF752.76000 RON
100000 HUF1,254.60000 RON
150000 HUF1,881.90000 RON
200000 HUF2,509.20000 RON
罗马尼亚列伊/匈牙利福林汇率
1 RON79.70680 HUF
5 RON398.53400 HUF
10 RON797.06800 HUF
20 RON1,594.13600 HUF
50 RON3,985.34000 HUF
100 RON7,970.68000 HUF
250 RON19,926.70000 HUF
500 RON39,853.40000 HUF
1000 RON79,706.80000 HUF
2000 RON159,413.60000 HUF
5000 RON398,534.00000 HUF
10000 RON797,068.00000 HUF