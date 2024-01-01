150,000 匈牙利福林兑克罗地亚库纳

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1 HUF兑HRK过去 30 天过去 90 天
0.01960.0198
0.01910.0189
一般0.01940.0194
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1 HUF 兑 HRK 统计信息

过去 30 天，HUF 兑 HRK 的表现如下：30 天高点为 0.0196，30 天低点为 0.0191。这意味着 30 天平均值为 0.0194。HUF 兑 HRK 的变化为 0.36。

过去 90 天，HUF 兑 HRK 的表现如下：90 天高点为 0.0198，90 天低点为 0.0189。这意味着 90 天平均值为 0.0194。HUF 兑 HRK 的变化为 -0.83。

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1 USD10.9140.7871.3731.32418.40483.9641.525
1 EUR1.09410.8611.5021.44820.12591.8181.668
1 GBP1.271.16111.7441.68223.374106.6381.937
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匈牙利福林/克罗地亚库纳汇率
2000 HUF38.67140 HRK
5000 HUF96.67850 HRK
10000 HUF193.35700 HRK
15000 HUF290.03550 HRK
20000 HUF386.71400 HRK
30000 HUF580.07100 HRK
40000 HUF773.42800 HRK
50000 HUF966.78500 HRK
60000 HUF1,160.14200 HRK
100000 HUF1,933.57000 HRK
150000 HUF2,900.35500 HRK
200000 HUF3,867.14000 HRK
克罗地亚库纳/匈牙利福林汇率
1 HRK51.71790 HUF
5 HRK258.58950 HUF
10 HRK517.17900 HUF
20 HRK1,034.35800 HUF
50 HRK2,585.89500 HUF
100 HRK5,171.79000 HUF
250 HRK12,929.47500 HUF
500 HRK25,858.95000 HUF
1000 HRK51,717.90000 HUF
2000 HRK103,435.80000 HUF
5000 HRK258,589.50000 HUF
10000 HRK517,179.00000 HUF